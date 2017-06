Die EU sieht sich vielen Gefahren ausgesetzt, von innen wie außen. Gegen Feinde der Toleranz wie Trump oder Orbán müssen Europas Bürger ihre Freiheit verteidigen.

Die Europäische Union muss gerettet werden - sie muss sich aber zugleich radikal neu erfinden. Sie zu retten ist natürlich die erste Aufgabe, und es ist keine leichte. Denn die EU ist in diesen Tagen von Feinden regelrecht umzingelt. Russland unter Präsident Wladimir Putin zählt dazu, die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan ebenfalls - und natürlich die USA unter Präsident Donald Trump, der sich eine Welt nach seiner ganz eigenen Vorstellung erschaffen möchte. Nicht zu vergessen sind jene autoritären Herrscher im Herzen der Union, die wie Präsident Orbán in Ungarn mit harter Hand regieren.

Weitere Bedrohungen sind struktureller Natur. So hat sich die Euro-Zone ganz anders entwickelt als vorgesehen. Sie war angelegt als ein freiwilliger Zusammenschluss souveräner Staaten, die diese Souveränität für ein großes gemeinsames Anliegen eintauschen wollten. Aktuell diktieren in der Euro-Zone aber Gläubigerländer wie Deutschland Schuldnerländern wie Griechenland ihre Bedingungen und einen strikten Sparkurs - wodurch diese Schuldner so gut wie nie durch Wachstum ihrem Los entkommen können.

Deswegen braucht die EU eine radikale Erneuerung - aber diese kann nicht mehr von oben verordnet werden, wie es in ihren Anfängen funktionierte. Europa braucht vielmehr eine Art demokratische Graswurzelbewegung, die seine Bürger mitnimmt.

Der drohende Brexit wäre dafür ein gutes Betätigungsfeld. Er dürfte für beide Seiten extrem schädlich ausfallen und die Europäer von ihren eigenen drängenden Problemen immens ablenken. Die Verhandlungen darüber werden nicht wie vorgeschrieben nur zwei Jahre dauern, wahrscheinlicher sind fünf Jahre - eine Ewigkeit in der Politik, vor allem in revolutionären Zeiten wie diesen.

Doch diese lange Frist bietet auch eine Chance. Wenn die EU ...

