Donald Trumps Politik ist Fake News. Und ein großer Betrug an der amerikanischen Mittelklasse, die ihn gewählt hat.

Bei seiner ersten Auslandsreise rempelte Trump sich bar jeder Vorbereitung oder Kenntnis durchs politische Geschehen. Freihandel? Zur Worthülse verkommen. Klimaschutz? Braucht es nicht, Wetter war doch gut. Gedenken an die sechs Millionen jüdischen Opfer des Holocaust? "So amazing!" Das alles kam den von Donald Trump strategisch so gehassten Fake News ziemlich nahe. Nicht faktensicher und bar jeder sozialen und historischen Kontextuierung.

Der wahre Knaller aber ist der Haushaltsentwurf, den das Weiße Haus unmittelbar vor der Reise vorgelegt hatte, denn der zeigt: Bei Trump ist im Budgethimmel Jahrmarkt.

Weil sich die Wirtschaft so prima entwickelt, will Trump in den nächsten zehn Jahren 5,6 Billionen Dollar Defizit abbauen. Dazu will er 3,6 Billionen einsparen, die restlichen zwei Billionen sind Mehreinnahmen aus dem hervorragend prognostizierten Wachstum von drei Prozent. Leider glaubt außer ...

