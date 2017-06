Die USA steigen allen Protesten zum Trotz aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Trumps Entscheidung widerspricht der wirtschaftlichen Vernunft - und dem Bürgerwillen.

Elon Musk, Tim Cook, Ivanka Trump, Gary Cohn, Rex Tillerson: Die Liste der US-Amerikaner, die in den vergangenen Tagen und Stunden versucht haben, auf den US-Präsidenten einzuwirken und ihn von den Vorteilen des Klimaschutz zu überzeugen, ist so lang wie hochklassig. Doch weder die Tech-Idole aus dem Silicon Valley, noch sein Wirtschaftsberater oder Außenminister, nicht einmal seine eigene Tochter konnten Donald Trump am Ende umstimmen. Die Klimavorkämpfer aus dem Ausland - von Bundeskanzlerin Angela Merkel über Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis hin zu Kanadas Premier Justin Trudeau - sowieso nicht. Am Donnerstagnachmittag US-Zeit gab der US-Präsident bekannt, dass sein Land das Pariser Klimaabkommen nicht mehr unterstützen wird.

"Das Abkommen ist sehr unfair zu den Vereinigten Staaten", erklärte Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses. Er könne keinen Vertrag unterschreiben, der die USA bestraft. "Also ziehen wir uns zurück. Wir werden neue Verhandlungen beginnen und schauen, ob wir einen Deal hinbekommen, der fair ist", so Trump weiter. Wenn das gelinge, sei das großartig. "Wenn nicht, ist es auch okay." Ihm sei Pittsburgh wichtiger als Paris.

Mit der offiziellen Entscheidung vom Donnerstag setzt Donald Trump das um, was er im Wahlkampf versprochen hatte: den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, das sein Vorgänger Barack Obama ratifiziert hatte. Es sieht vor, Schwellenländer finanziell bei der Energiewende zu helfen und dass die Industrieländer den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen deutlich reduzieren, um die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Zu teuer und vor allem nicht im Interesse der US-Wirtschaft sei der international ausgehandelte Deal, argumentierte Donald Trump bis zuletzt. Er hielt auch an den Gründen fest, als Branchenexperten ...

