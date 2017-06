Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAUBRANCHE - In der Politik formiert sich Widerstand gegen die verschärften Vorschriften zum Dämmen von Neubauten. Die Arbeitsgruppe Verkehr und Bauen, die den neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen mit ausarbeiten soll, hat sich offenbar auf weitreichende Forderungen geeinigt. So will sie die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (Enev) im Land so weit wie möglich lockern. Auf Bundesratsebene will sie sich sogar für ein Aussetzen der Anfang 2016 verschärften Regeln aussprechen. Bauherren sähen in den strengen Auflagen ein Hemmnis für Wohnungsbau-Investitionen im unteren und mittleren Preissegment. (FAZ S. 15)

ENERGIEBRANCHE - Auf Europas Energiemarkt startet die Konsolidierung und fokussiert sich auf deutsche Konzerne: Uniper steht bereits zum Verkauf, selbst Eon und Innogy sind potenzielle Opfer - haben sich aber auch gegen Angreifer gewappnet. (Handelsblatt S. 18)

LKW - Lastwagen werden bald autonom fahren. Das macht die Straßen sicherer, aber Millionen Trucker arbeitslos. Die Branche fordert eine Art Robotersteuer, um den Technologiewandel zu verlangsamen und Unterstützung zu finanzieren. (SZ S. 16)

PRIVATE EQUITY - Beim Lobbyverband der deutschen Beteiligungsgesellschaften steht ein Wechsel in der Führung an. Als neue Ko-Vorstandssprecherin des BVK ist Regina Hodits vom Wagniskapitalfonds Wellington Partners vorgesehen. Sie soll Wilken von Hodenberg (Deutsche Beteiligungs AG) folgen, dessen Mandatszeit abläuft. Der Vorstand hat Hodits zur Wahl am 21. Juni nominiert, wenn die BVK-Mitglieder in Berlin zu ihrer Jahrestagung zusammenkommen. Der zweite Ko-Sprecher, Joachim von Ribbentrop vom mittelstandsorientierten Private-Equity-Haus Odewald KMU, bleibt in seiner Funktion. (FAZ S. 18)

VERKAUFSOFFEN - Auch kleinere Einzelhändler profitieren von verkaufsoffenen Sonntagen, verteidigt der Handelsverband Deutschland (HDE) die Öffnung an diesem Tag. "Gerade auf dem Land kann der Sonntag wichtig sein, um den Käufern ein Angebot zu machen und die Kaufkraft zu halten", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Am Sonntag sei für viele das Freizeiterlebnis wichtig. "Da gehört der Einkauf dazu, und das nicht nur in Tourismusregionen", so Genth. (Südwest Presse)

FORSCHUNG - Geht es nach Johanna Wanka (CDU) und dem von ihr geführten Bundesministerium für Bildung und Forschung, gibt Deutschland in den nächsten fünf Jahren in Fragen der Forschung und Innovation richtig Gas. Dafür soll mehr Geld bereitgestellt und die Finanzierung der Unternehmen international konkurrenzfähig werden. Zudem sollen Forschungs- und Entwicklungsausgaben künftig tatsächlich steuerlich gefördert werden, was zum Beispiel im Rahmen von entsprechenden Abschreibungsmöglichkeiten in vergleichbaren Industrieländern längst üblich ist. Einen solchen Schritt fordert die Wirtschaft seit Jahren. (FAZ S. 22/Handelsblatt S. 12)

EU - Die Europäische Union soll nach dem Willen der EU-Kommission deutlich mehr Verantwortung auch für die äußere Sicherheit Europas übernehmen. Zu den Überlegungen gehört die Fähigkeit, Flugverbotszonen durchzusetzen oder Marine-Operationen "in feindlichen Gewässern" durchzuführen. Enthalten seien sie in einem Positionspapier zur Zukunft der Verteidigung Europas, das die EU-Kommission an diesem Mittwoch beschließen wolle. Die Zeiten, in denen man sich nur "auf den harten transatlantischen Schirm" verlassen habe, seien vorbei, heißt es in einem Entwurf des Papiers. (SZ S. 6)

BANKEN - Die Chancen Deutschlands, bei der Neufassung der Kapitalregeln für Banken seine Vorstellungen durchzusetzen, sinken. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hält ungeachtet des Widerstands unter anderem aus der Bundesrepublik am Vorschlag einer 75-prozentigen Angleichung der Methode zur Berechnung des Eigenkapitalbedarfs von Banken fest. Dies geht aus einem vertraulichen Schreiben von Stefan Ingves, Chairman des Gremiums, an dessen Verwaltungsrat hervor. (Börsen-Zeitung S. 3)

BREXIT - Die Bundesregierung erwartet hohe Milliardenbelastungen für die deutsche und britische Wirtschaft infolge des Brexits. Das geht aus einer Studie des Münchner ifo-Instituts im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Danach könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt bei einem "harten" Brexit ohne Freihandelsabkommen und andere Sonderregeln um bis zu 6,3 Milliarden Euro sinken. Das entspricht etwa einem Viertelprozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Vor allem die Autobranche, Pharmahersteller und Maschinenbauer würden der Studie zufolge leiden. Der deutsche Finanzsektor hingegen dürfte auf geringfügige Zuwächse hoffen. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

DIESEL - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich hinter die Diesel-Technik gestellt und vor Fahrverboten gewarnt. "Ohne den Diesel werden wir das Klimakiller-Gas CO2 nicht gut reduzieren können", sagte Kauder. Die Nachteile des Diesels, vor allem der höhere Ausstoß von Stickoxiden, bekomme die Industrie mit moderner Abgas-Technik immer besser in den Griff. "Der Diesel muss optimiert und nicht schlecht geredet werden", unterstrich Kauder. Das Gerede von Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge müsse aufhören; dann kauften die Leute auch wieder mehr neue und damit saubere Diesel. (Rheinische Post)

