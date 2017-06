The following instruments on XETRA do have their first trading day

02.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am

02.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DAHX5 HSH FIN.FDS. IS 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRP3 DZ BANK CLN E.9311 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KZ47 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LD2 LB.HESS.THR. IHS 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QS5 LB.HESS.THR.CARRARA06A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DR2 LB.HESS.THR.CARRARA06V/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DS0 LB.HESS.-THR.IS.06C/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUN6 LBBW STUFENZINS 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUR7 LBBW GM-FLOATER 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUS5 LBBW GM-FLOATER 17/25 BD00 BON EUR N

CA ES0A XFRA ES00000128X2 SPANIEN 17-21 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013260486 RCI BANQUE 17/22 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1555315925 EXPORT DEV.CANADA17/21MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1579297638 MUNICIPAL. FIN. 17/27 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1619315861 WORLD BK 17/21 MTN BD01 BON BRL N

CA EVKH XFRA XS1626039819 HENKEL 17/20 MTN DL BD01 BON USD N

CA XFRA XS1626600040 DT. BAHN FIN. 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA CVJ XFRA AU000000CAN2 CANN GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1D7 XFRA AU000000LVE8 LOVE GROUP GLOB. EQ00 EQU EUR N

CA AT1 XFRA CY0105562116 AROUNDTOWN PROP.HD.EO-,01 EQ00 EQU EUR N

CA LCEU XFRA LU1377382368 BNPPE.-L.C.100.EU.UECEO EQ00 EQU EUR Y

CA 2FR XFRA CA34959R2090 FORTIFY RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR N

CA G6A XFRA CA38080W1023 GOLDEN ARROW RES (NEW) EQ01 EQU EUR N

CA XSR XFRA NO0010781743 SAFEROAD HLDG ASA NK -,10 EQ01 EQU EUR N