FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.006 EUR

FLW1 XFRA AT00000VIE62 FLUGHAFEN WIEN AG 0.625 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.690 EUR

IWY1 XFRA US82655M1071 SIFY TECHNO.LTD.ADR IR 10 0.017 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.143 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.089 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.071 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.160 EUR

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA EO 1 0.240 EUR

4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.018 EUR

M3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.078 EUR

COA1 XFRA KYG229721140 COMBA TELECOM HD-,10 0.001 EUR

0CP1 XFRA ID1000117708 CHAROEN POKPHAND RP 10 0.004 EUR

QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500 0.002 EUR

RY2 XFRA HK2356013600 DAH SING BANKING GRP 0.011 EUR

CTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.142 EUR

DSR XFRA HK0440001847 DAH SING FINL HLDGS 0.118 EUR

CIOC XFRA HK0031044180 CHINA AEROSPACE NEW 0.002 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.067 EUR

EUA1 XFRA FR0010949388 UMANIS INH. EO 1,10 0.600 EUR

4PO XFRA FR0004191674 DIRECT ENERGIE EO 0,1 0.250 EUR

FAU XFRA FR0000121147 FAURECIA S.A. INH. EO 7 0.900 EUR

P4F XFRA US72348P1049 PINNACLE FD.INC DEL DL-01 0.254 EUR

FNTN XFRA DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. 1.600 EUR

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001 0.285 EUR

WUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.600 EUR

NEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.650 EUR

SZG XFRA DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. 0.300 EUR

FIE XFRA DE0005772206 FIELMANN AG O.N. 1.800 EUR

BC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 1.500 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.005 EUR

SAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.004 EUR

CVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10 0.011 EUR

XM8 XFRA BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 0.019 EUR