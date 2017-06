Der Triebwerksbauer hat die Erwartungen beim bereinigten Überschuss deutlich übertroffen. Schub ist insbesondere vom Wartungsgeschäft gekommen, das auch für den Rest des Jahres der größte Wachstumstreiber bleiben sollte. Im 1. Quartal 2017 konnte MTU seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 1,26 Mrd. € steigern. Den kräftigen Umsatzanstieg begründet der Konzern vor allem mit dem starken Wachstum in der zivilen Instandhaltung. Hier stieg der Umsatz um 37 % auf 588,4 Mio. €. Auch für das Gesamtjahr geht der Triebwerksbauer davon aus, dass die Instandhaltung das am stärksten wachsende Segment sein werde. Beim zivilen Triebwerksgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 10 % auf 611,4 Mio. €. Zudem stieg im 1. Quartal auch der operative Gewinn kräftig um 20 % auf 157 Mio. €. Damit erreichte MTU eine Marge von 12,4 %, was einer Steigerung von 0,4 %-Punkten entsprach. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich ebenfalls um 21 % auf 111,0 Mio. €.Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der Konzern seine vorher in Aussicht gestellte Prognose. MTU rechnet mit einem Umsatzanstieg auf 5,1 bis 5,2 Mrd. € und einer soliden EBIT-Marge. Nach Steuern soll der Gewinn aufgrund niedriger Zinsaufwendungen stärker steigen als das operative Ergebnis. Vor diesem Hintergrund sollte sich der Hausse-Trend der MTU-Aktie fortsetzen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der TB-Daily vom 1.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info