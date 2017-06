Keine Atempause im Dieselskandal: Neue Vorwürfe gegen die Tochter Audi ziehen den VW -Konzern noch tiefer in den Abgas-Sumpf. Audi habe eine "unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Donnerstag in Berlin. Durch die Software sei erkannt worden, ob Autos auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...