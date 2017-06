Zürich - Atos, Anbieter digitaler Services, kündigt einen Führungswechsel bei Atos Schweiz an: Nach mehr als sechzehn Jahren bei Atos Schweiz, davon fast sechs Jahre als CEO, zieht sich Walter Kägi von seinen Funktionen zurück. Der 58-Jährige übergibt das Steuer an Eric Krapf, der von Wipro zu Atos wechselt.

Walter Kägi hat nach langer beruflicher Karriere bei Siemens IT Solutions die Integration der 2011 von der damaligen Atos Origin übernommenem Siemens-Tochter in die Atos Gruppe vorangetrieben. Er hat das internationale ICT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz neu aufgestellt, neue Kundensegmente erschlossen und Atos' Verlässlichkeit als strategischer Beratungs- und Umsetzungspartner für die digitale Transformation in zahlreichen Grossprojekten unter Beweis gestellt. Unter seiner Ägide wurde die Consultingsparte der Atos durch die Übernahme der Cambridge Technology Partners gestärkt und die Integration zahlreicher Technologie-Innovationen im Zuge der internationalen Akquisitionsstrategie der Atos erfolgreich umgesetzt.

«Ich gebe das Ruder nach einer sehr intensiven Phase der Aufbau-, Integrations- und Führungsverantwortung ab», erläutert Walter Kägi seinen Entscheid. «Für mich ist der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung gekommen. Dafür möchte ich mir die nötige Zeit und Ruhe nehmen.» Und er fährt fort: «Mit Eric Krapf haben wir eine optimale Nachfolgelösung gefunden, die unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden sowohl Kontinuität ...

