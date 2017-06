Basel (awp) - Novartis hat neue Daten für sein Krebsmittel Kisqali (Ribociclib), die am Onkologiekongress ASCO an diesem Wochenende vorgestellt werden sollen. Demnach unterstützen die Daten den Einsatz des Mittels in Kombination mit Letrozole als Erstlinientherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem ...

