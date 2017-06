DJ "Alptraum Scheidung" - Teil 7 - Erfahren Sie mehr über diese unglaubliche, aber wahre Geschichte

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts005/02.06.2017/07:15) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 7) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Der Burnout Ich war komplett am Boden zerstört. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte keine Energie mehr. Meine Emotionen spielten verrückt. Ich hatte ständig Gefühlsausbrüche. Tränen flossen, ohne dass ich sie noch kontrollieren konnte. Ich degenerierte zu einem flennenden Baby, einer Heulsuse. Ich war ein seelisches Wrack. Dazu kamen all diese körperlichen Beschwerden, welche sich in den letzten Monaten nach und nach verschlimmert hatten. Währenddem ich in diesen tiefen Abgrund von Selbstmitleid fiel, passierte es erneut. Mein Herz fing an, unkontrolliert zu poltern. Ich hatte wieder dieses Herzrasen. Doch dieser Anfall, war bedeutend heftiger. Ich hatte richtige Todesangst. So konnte es nicht mehr weitergehen. Das alles war es nicht Wert, meine Gesundheit zu riskieren. Es war es einfach nicht Wert, wegen dieser Hexe mein Leben aufs Spiel zu setzen. Und es war es vor allem nicht Wert, deswegen Tobin als Halbwaisen zurückzulassen. Wer hätte ihn dann noch vor seiner Mutter beschützen können? Ich musste unverzüglich handeln. Also ging ich sofort zu meinem Hausarzt. Ich erzählte ihm mein ganzes Elend und die daraus erfolgten Erkrankungen und Anfälle. Dr. Hummer machte mir sofort ein EKG und untersuchte mich gründlich. Die Diagnose war klar. Ich hatte ein klassisches "Burnout". In meinem Fall konnte das als eine körperliche, geistige und emotionale Erschöpfung, welche durch emotionalen Stress verursacht worden war, definiert werden. Ein Burnout konnte unbewusst zu einer Depression führen und in meiner Situation der Vorreiter eines Herzinfarktes sein. So empfahl er mir, mit einem psychologischen Beistand, dringend nach einem Weg zu suchen, mich zu erholen und mit dieser ganzen Last umgehen zu können. Dafür verwies er mich an eine Kollegin, mit fachlicher Erfahrung. Mit anderen Worten, ich sollte eine psychotherapeutische Behandlung über mich ergehen lassen. Das war ein ganz neuer Aspekt in meinem Leben. Mir gingen sogleich diese klassischen Bilder durch den Kopf, wo man auf der Couch lag und dem Psychologen oder sogar dem Psychiater seine Sorgen erzählte. Irgendwie erschien mir das alles so unwirklich. Musste ich mich jetzt tatsächlich zu der Gruppe der psychisch Gestörten zählen? Das klang irgendwie so irreal. Doch da gab es ein Aspekt, der mir den Entscheid zur Behandlung quasi aufzwang. Denn, wie anders sollte ich vor Gericht nachweisen, dass ich ernsthaft krank war. Ich hörte schon die Worte der beiden Assgeier. Diese hätten mir doch wieder vorgeworfen, ich würde nur simulieren. Mir ginge es gut. Ich wäre nur ein Betrüger und und und... Es war wie ein Fluch. Mein ganzes Leben war nur noch von deren Einflussnahme geprägt. Vertieft in diese abschreckenden Gedanken, verselbständigte sich bereits wieder mein Puls. Gleichzeitig nahmen meine Emotionen überhand an. Erneut war ich genau an dem Punkt angelangt, wo ich gemäss Dr. Hummer, auf keinen Fall mehr hin durfte. Es war definitiv und endgültig genug. Und zwar mit allem. Ich wollte und konnte nicht mehr so weiterleben. Abhängig zu sein, von jeder Bewegung diese Duos. Wollte ich das Ganze überstehen, gab es für mich jetzt nur noch die Radikal-Lösung. Aufgeben, und zwar mit allem. Schluss mit allen Verhandlungen! Schluss mit meinem Job! Und Schluss mit dem Kampf um Tobin! Ich koppelte mich von allem ab und wollte von niemandem mehr etwas wissen. Penise hatte es geschafft! Sie hatte gewonnen! Bedingt durch meine seelische Verfassung, machte sich in mir eine Art Gleichgültigkeit breit. Denn das, was ich jetzt tat, wäre im Normalfall absolut gegen meine Gesinnung gewesen. Ich informierte meinen Vater und bat ihn die Firma im Auge zu behalten. Zugleich schrieb ich meine fristlose Kündigung. Wie bereits persönlich besprochen kündige ich hiermit das bestehende Arbeitverhältnis bei der "Existenz GmbH" mit sofortiger Wirkung ausserordentlich. Mein Kündigungsentscheid basiert auf diversen Ereignissen: - Ich bin aufgrund des ungeheuren juristischen Aufwandes durch meine Exfrau verursacht, (Bezirksgericht wegen Eheschutz, Bezirksgericht wegen Alimentenzahlung durch die Existenz, Betreibungsamt wegen Betreibung + Pfändung, Staatsanwaltschaft wegen Drohung, Staatsanwalt wegen Körperverletzung, Bezirksgericht wegen Lohn&Rechnungen, Obergericht wegen Eheschutz, Bezirksgericht wegen Abänderungsbegehren etc.) nicht mehr in der Lage meine Arbeitsleistung zu erbringen. - Ich bin nicht mehr in der Lage diesen schon seit über einem Jahr dauernden Druck Stand zu halten, der meine Motivation und mein Gesundheitszustand wesentlich beeinträchtigt hat. Die weiteren Gründe wurden mündlich besprochen und werden aus Rücksicht der Privatsphäre hier nicht noch schriftlich erwähnt. Ich bedaure es ausserordentlich diesen Entscheid gerade während der schlechten finanziellen Lage der Firma treffen zu müssen. Ich wünsche der Existenz GmbH alles Gute für die Zukunft. Damit meine Mutter nicht in Angst und Schrecken versetzt würde, vereinbarte ich mit meinem Vater, ihr nur eine Soft-Variante meines tatsächlichen Zustandes zu erzählen. Desweiteren ging ich in die Firma und informierte die Mitarbeiter über meinen Austritt. Das war für alle ein Schock und brachte natürlich noch mehr Unsicherheit in den bereits arg gebeutelten Betrieb. Dazu kam jetzt noch die Problematik, dass niemand mehr da war, der meinen Job ausführen konnte. Doch in meiner Situation, konnte ich solche Probleme gar nicht mehr wahrnehmen. Nun musste ich auch Tobin absagen. Ich wollte nicht, dass er mich in dieser Verfassung sehen würde. Also versuchte ich ihn wiederholt auf seinem Mobilephone zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Das war nichts aussergewöhnliches, denn Tobins persönliches Telefon war unter Aufsicht von Penise. Sie entschied, wann er mit wem telefonieren durfte. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als Tobin ein SMS zu senden und unser Wiedersehen vorerst zu vertagen. Hallo mein Engel. Ich hoffe Du hattest schöne Ferien. Papi ist leider krank und kann Dich für längere Zeit nicht mehr sehen. Ich habe Dich ganz fest lieb Am nächsten Tag versuchte ich es erneut. "Es war schliesslich Samstag und Tobin war somit auch nicht in der Schule. Jetzt musste es doch möglich sein, ihn zuhause oder am Mobilephone zu erreichen", dachte ich. Trotz wiederholten Versuchen, nahm jedoch niemand ab. Ich hatte keine andere Wahl, als ihm nochmals ein SMS zu senden. Hallo mein Engel. Leider konnte ich Dich telefonisch nie erreichen. Wie geht es Dir? Papi ist leider noch immer krank. Ich vermisse Dich sehr. Dein Papi Ich wartete wieder einen Tag, doch es kam keine Reaktion. Also probierte ich es von neuem. Ich rief nun mehrmals am Tag an. Leider hatte ich noch immer keinen Erfolg. So probierte ich es zum dritten Mal mit einer SMS. Lieber Tobin, bitte ruf mich an. Ich möchte Dir gerne erklären, was ich für eine Krankheit habe. Dein Papi Doch auch jetzt, wartete ich vergeblich. Es war mir klar, dass da Penise dahinter steckte. Aber was konnte ich machen? Es war unterdessen Montag geworden und eigentlich hätte ich Tobin heute ohnehin nach der Schule abholen dürfen. Also nutzte ich die Gelegenheit und schrieb diesmal Penise ein SMS. Ich möchte Tobin gerne für ca. 1 Std. sehen. Ich möchte ihm meine Situation erklären. Ich hole ihn um 17:00 Uhr ab. Bitte bestätigen Und dann kam endlich die Antwort, mit einem knappen "17 Uhr ist ok". Eigentlich verrückt, dass ich überhaupt anfragte, denn ich hatte ohnehin das Recht ihn am Montag zu sehen. Doch ich wusste, wenn man Penise nicht das Gefühl gab, sie hätte entschieden, hätte sie sicherlich wieder ihre Macht ausgespielt und Tobin und mich auf irgendeine Weise boykottiert. Und das Letzte, was ich wollte war, noch mehr Stress mit dieser Hexe. Pünktlich um 17:00 Uhr, klingelte ich unten am Hauseingang. Dann ging ich wie immer zurück zum Auto und wartete dort auf Tobin. Als der kleinen Engel dann angelaufen kam, überschlugen sich meine Emotionen. Seinen Vater in Tränen aufgelöst zu sehen, dass hätte ihn sicherlich erschreckt. So nahm ich alle meine Kraft zusammen. Schliesslich sollte Tobin nicht merken, wie schlecht es mir ging. Wir küssten und umarmten uns ganz fest und fuhren dann zu seinem neuen Schulhaus. Heute hatte er seinen ersten Schultag in der vierten Klasse absolviert. Er war nicht nur in eine neue Schulklasse gekommen, sondern auch noch in ein neues Schulhaus. Ganz stolz, führte Tobin mich durch das ganze Schulgebäude. Er zeigte mir den Pausenplatz, den Pingpong-Tisch, die Turnhalle und wo sein neues Schulzimmer war. Nach dem Rundgang setzten wir uns draussen vor dem Schulplatz hin. Tobin lehnte sich an meine Schulter und ich erklärte ihm

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 01:15 ET (05:15 GMT)

in einfachen Worten, was geschehen war. Natürlich verharmloste ich die Situation. Doch musste ich ihm erklären, dass ich nicht wüsste, wie lange meine Krankheit andauern würde und wie lange wir uns nicht mehr sehen würden. Tobin wurde traurig und nachdenklich. Dabei versuchte er wie üblich, sich nichts anmerken zu lassen. Gleichzeitig musste auch ich all meine Kraft aufbringen, die Emotionen im Zaun zuhalten. Als es begann zu regnen, setzten wir uns ins Auto und erzählten uns alle wichtigen Erlebnisse der letzten Tage. Die Uhr zeigte gerade 18:05 Uhr an, da kriegte ich ein SMS von Penise. Als ich Penise um dieses Treffen gebeten hatte, hatte ich ihr per SMS angekündigt, dass ich Tobin "für ca. 1 Stunde" sehen wollte. Ich hatte um 17:00 Uhr an ihre Tür geklingelt. Tobin kam Minuten später hinunter und sollte für "zirka" einer Stunde mit mir zusammen sein. Doch Penise konnte es einfach nicht lassen, uns nach kaum 60 Minuten bereits wieder Ärger zu machen. ICH WARTE AUF TOBIN WANN KOMMT ER??? Es war zum verrückt werden! Tobin war zu der Zeit ziemlich genau seit 60 Minuten mit mir zusammen. Sie musste also bereits vor Ablauf der Zeit begonnen haben, dieses SMS zu schreiben. Wohl verstanden, es ging um einen Zeitraum von "zirka" einer Stunde und nicht um genau 3600 Sekunden. Überhaupt hätte ich am Montag das Recht gehabt, Tobin den ganzen Abend bis zum nächsten Morgen bei mir zu haben. Es war mir völlig unverständlich, was Penise mit dieser Schikane wieder bezwecken wollte? Diese Frau nutzte einfach jede Gelegenheit, um mich in Rage zu bringen. Doch ich durfte mich jetzt auf keinen Fall aufregen. Nicht in meiner gesundheitlich schlechten Verfassung und vor allem nicht vor Tobin! Ich erklärte Tobin, dass ich ihn wieder zu seiner Mutter bringen müsste, aber versuchen würde, ihn an den Montagen wenigstens für kurze Zeit zu sehen. Länger, als solche kurze Momente, hätte ich nicht durchgehalten, ohne dass Tobin meinen Zustand bemerkt hätte. Beim Verabschieden, drückten wir uns ganz fest und gaben uns einen dicken Kuss. Sichtlich traurig und mit gesenktem Kopf, lief er dann ins Haus zurück. Das tat so weh, dieses kleine Persönchen mit seinem Herzschmerz zu verlassen. Ich fühlte mich dabei so elend. Doch es half alles nichts. Ich atmete tief durch und versuchte, dieses Leid nicht allzu sehr an mich herantreten zu lassen. Es war natürlich ein Trugschluss meinerseits, zu meinen, ich könne meine Emotionen einfach mir nichts, dir nichts ausblenden. Und so musste ich unweigerlich feststellen, dass man in einer solchen Krankheitsphase seine Gemütsbewegungen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Eine Situation, die mich als Mann auch ein wenig beschämte. Schliesslich hatte sich ein Mann doch unter Kontrolle zu halten? Eigentlich eine blöde und typisch männliche Ansicht. Jetzt war noch ein Letztes zu tun. Ich entschloss mich, auf meinen Hausarzt zu hören und meldete mich für eine psychotherapeutische Behandlung bei Frau Dr. Koch an. Jetzt war definitiv klar, wie verkümmert ich schon war. Ich war ein flennender und geknickter Mann, der zum Psychiater musste. Das Gegenteil dessen, was ich als Person je präsentiert hatte. Gedemütigt durch die Situation, machte ich mich auf den Weg zu dieser Therapie. Vor dem Gebäude angekommen, suchte ich mir den am weit entferntesten und vor allem einen gut hinter Bäumen verstecken Parkplatz aus. Es sollte doch niemand bemerken, dass ich bei einem Psychiater war. Ich stellte also den Wagen ab und lief zum Gebäude. Kurz vor dem Eingang, blieb ich noch einmal stehen und sah mich erneut um, ob mich auch ja niemand beobachten würde. Vor der Praxis angekommen, klingelte ich eilig und hoffte, jetzt nur niemanden mehr anzutreffen. Doch ich stand da und keiner öffnete. Ich klingelte also von neuem und wartete und wartete. Es kam mir vor, wie eine Ewigkeit. Plötzlich öffnete mir eine Frau, im mittleren Alter, die Tür. Sie stellte sich vor als Frau Dr. Koch und bat mich hinein. Drinnen sah es weniger wie eine Praxis, sondern eher wie eine normale Wohnung aus. Auch der Behandlungsraum schien, wie ein kleines Wohnzimmer. Bestimmt sollte diese Ambiance eine wohligere Atmosphäre vermitteln. Doch irgendwie hatte diese auf mich, die genau gegenteilige Wirkung. Als wäre ich bei einer fremden Person im Wohnzimmer und nicht in der medizinischen Praxis eines Arztes. Ich setzte mich auf das Sofa während Frau Dr. Koch sich für einen Moment entschuldigte. Anscheinend hatte sie im zweiten Behandlungsraum noch einen anderen Patienten, der mit seiner Sitzung noch nicht fertig war. Also warte und wartete ich. Die Zeit schien sich ins Endlose zu ziehen. Ich überlegte mir schon, ob ich nicht einfach alles ablasen und schnellstens von hier verschwinden sollte. Dann endlich kam sie herein, setzte sich mir gegenüber auf das Sofa, nahm ihren Notizblock in die Hand und bewegte mich dazu, ihr meine Geschichte zu erzählen. Da sass ich nun und sollte jetzt einfach so auf Kommando loslegen und ihr mein ganzes Leiden offenbaren. Das wirkte so kitschig und unwirklich. Wo sollte ich überhaupt anfangen? Es war schon so viel passiert. Die Geschichte war unterdessen schon derart umfangreich geworden, eine Stunde hätte nicht einmal annähernd gereicht, um überhaupt nur das Wesentlichste zu erzählen. Ich fing deshalb mit dem an, was mich zu Zeit am meisten bewegte und erzählte und erzählte. Es ging auch nicht lange, da berichtete ich auch über Tobin. Dabei spürte ich, wie meine Emotionen überbordeten. Ich brach in Tränen aus. Ich senkte sofort den Kopf und legte ihn auf meine Hände. Die Tatsache, dass ich vor einer wildfremden Person weinte, war peinlich genug, sie sollte nicht auch noch mein verweintes Gesicht sehen. Nach einer Weile konnte ich dann, wenn auch nur stockend, wieder ein paar Sätze formulieren. Ich brauchte mehrere Anläufe, trotzdem zwang ich mich immer wieder dazu, weiterzuerzählen. Es war ein anstrengender Kampf, mein Innerstes blosszulegen. Aus der geplanten Stunde, wurden dann 11/2. Doch wie bereits geahnt, hatte diese Zeit hinten und vorne nicht gereicht. Im Gegenteil, die wirklich ausschlaggebenden Momente hatte ich nicht einmal angesprochen. Frau Dr. Koch nahm jetzt auch Stellung zu dem, was sie bereits erkennen konnte. Ihre wichtigste Aussage war die charakterliche Einstufung von Penise. Sie hatte bei ihr eine bekannte Persönlichkeitsstörung feststellen können. Die Diagnose war jedoch nicht gerade ermutigend. Sie meinte, dass solche Personen, in einer eigenen Lügenwelt lebten und oft keine Ahnung hätten, dass sie sich in dieser unwirklichen Sphäre bewegten. Diese Menschen würden sich die Geschehnisse so zurechtlegen, wie sie es in ihrer Phantasie erlebten. Dann würden sie sich diese so oft einreden, bis sie das Ganze dann tatsächlich selber glaubten. Sollte ihnen anschliessend jemand etwas anderes berichten, die Realität vor Augen halten, wären sie total entsetzt darüber. Diese würden sie dann als Lüge deklarieren, um weiter in ihrer Phantasiewelt leben zu können. Es wäre fast unmöglich, solche Menschen in die Wirklichkeit zurückzubringen. Weiter meinte sie, dass man jedoch die Vorgehensweise und die Handlungen von Penise nicht nur mit einer Persönlichkeitsstörung entschuldigen könne, das wäre zu einseitig. Es wäre auch klar eine vorsätzliche Boshaftigkeit in ihrem Verhalten zu erkennen. Nun, eigentlich hatte sie mir nichts Neues erzählt. Jetzt hatte ich einfach noch die fachmännische Bestätigung darüber, was ich bereits gewusst hatte. Besser fühlte ich mich deswegen jedoch nicht, denn mein Problem war damit noch lange nicht gelöst. Also verabredeten wir uns für weitere Sitzungen. Der neue Chef Trotz meinem verzweifelten Versuch, mit Frau Dr. Koch meine Gesundheit wieder zu erlangen, konnte ich der negativen Energie von Penise nicht entrinnen. Sie war wie ein Fluch, die mich verfolgte und konstant in ihren Bann zog. Unterdessen war es auch bis zu Penise durchgesickert, dass ich meine Position bei der Existenz GmbH aufgegeben hatte. Und wenn es etwas gab, dem Penise nicht widerstehen konnte, dann war es, ihre Neugierde zu befriedigen. Natürlich konnte ich die Existenz GmbH nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Also ging ich gelegentlich dort vorbei, um in der Not Hilfe zu leisten. So erfuhr ich, was unmittelbar zuvor geschehen war. Penise hatte in der Firma angerufen und Doris, die Marketing-Verantwortliche gefragt, wer denn jetzt der neue Geschäftsführer wäre. Als Begründung gab sie an, sie müsste mit diesem vereinbaren, wann und wie sie ihren Tisch abholen könne. Das war das hinterlistigste und niederträchtigste, was sie sich in dieser Situation hatte einfallen lassen. Sie wollte tatsächlich von meiner Abwesenheit profitieren, um diesen alten Sitzungstisch zu entwenden. Das grenzte jetzt schon an abstrusen Schwachsinn. Es lag zudem nahe, dass sie zusätzlich in Erfahrung bringen wollte, wer jetzt das Sagen bei der Existenz GmbH hatte. Bestimmt wollte sie versuchen, durch den neuen Kontakt, noch mehr Geld aus der Firma zu pressen. Zum Glück war ihre falsche Art überall bekannt. Vor allem bei den Mitarbeitern, die sie noch als Angehörige der Existenz GmbH kannten. Sie erhielt daher auch nicht ihre gewünschten Informationen. Doch wer Penise kannte wusste, wenn sie etwas wollte, dann versuchte sie ihren Willen mit allen Mitteln durchzusetzen. Also ging sie zum zweiten Akt über und heckte eine neue Strategie aus. Nicht einmal eine Stunde später, rief eine Frau bei Anna im Kundendienst an. Sie gab

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 01:15 ET (05:15 GMT)