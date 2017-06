Die Forstwirtschaft ist ein nachhaltiges Geschäft, bei dem man eher in Jahrzehnten als in Jahren denkt. Wer wie UPM Kymmene nicht nur Wälder besitzt, sondern aus dem Holz Papier herstellt, kann sich konjunkturellen Zyklen dennoch nicht entziehen. Folgerichtig mussten die Finnen ihre Dividende im Zuge der Finanzkrise kräftig kürzen. Seitdem gab's zwar sechs Anhebungen in acht Jahren - doch erst 2017 wurde das Vorkrisenniveau endlich übertroffen.In den DividendenAdel steigt UPM Kymmene also frühestens in zwei Jahren auf. Die Rendite kann sich allerdings schon jetzt sehen lassen - vor allem, weil die 4% mit einer nahezu idealtypischen Ausschüttungsquote einher gehen. Auch bei KGV das aktuell unter 15 liegt, gibt's noch Spielraum....

