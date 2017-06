Es wird viel behauptet, erzählt, gestritten heutzutage. Aber zugehört? Ein Plädoyer für mehr Fragen und Zuhören im Alltag. "A little less conversation, a little more action in this place..." Ich liebe diesen Song. In der Originalversion von King Elvis genauso wie als Remix. Ein cooles Lied, um morgens wach zu werden, für die Lauf-Playlist oder um mit den Kindern durch die Wohnung zu hüpfen. Kein Wunder, dass Nike ("Just do it") den Remix von JLX für einen TV-Spot während der Fußball-WM 2002 verwendete. Und auch Christian Kern leitete 15 Jahre später mit genau dieser Version seine Plan-A-Inszenierung ein. Ein echter Macher-Song eben. So sehr ich den Bundeskanzler für seinen Musikgeschmack lobe, so sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...