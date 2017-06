Basel (awp) - Die Immobiliengesellschaft Pax Anlage beantragt bei der Schweizer Börse SIX die Dekotierung ihrer Aktien. Das entsprechende Gesuch werde in den nächsten Tagen eingereicht, teilt das Unternehmen am Freitag mit. Dies ist keine Überraschung. Der Grund: Der Versicherer Bâloise ist nach einer vor kurzem ausgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...