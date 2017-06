Vor etwas mehr als einem Jahr hat DS Smith in Hamburg das erste Pack Right Centre in der Region Deutschland und Schweiz eröffnet. Es folgten weitere Centren in Erlensee im Rhein-Main-Gebiet, Pulheim und Oftringen in der Schweiz. Mit rund 70 geladenen Gästen feierte das Unternehmen nun die Eröffnung des fünften Pack Right Centres, das am Standort in Kaarst, in der Metropolregion Düsseldorf, gebaut wurde.

Per V Frederiksen, Managing Director bei DS Smith in der Region Deutschland und Schweiz, betonte: "Ich freue mich sehr, erneut ein Pack Right Centre in unserer Region zu eröffnen. Die Resonanz unserer Kunden ist extrem positiv und bestärkt uns darin, dass wir mit unserem in der Branche einzigartigen Konzept zur Erhöhung der Wertschöpfung unserer Kunden auf dem richtigen Weg sind."

Stefan Eller, Customer Excellence Director bei DS Smith, hob hervor: "In den Workshops, die in unseren DS Smith Pack Right Centren stattfinden, ...

