Fahrlehrer werden den Mazda CX-3 lieben. Blinkermuffel dagegen nicht. Wechselt man die Spur, ohne vorher die Fahrtrichtungsanzeige zu betätigen, brummt der Spurwechselwarner in einer Lautstärke, dass einem buchstäblich der Schreck in die Glieder fährt. Der Warnton klingt in etwas so, als ob man bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...