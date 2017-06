DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland, Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Pfingstmontag" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Das Jobwachstum in den USA dürfte im Mai zwar etwas nachgelassen haben, aber auf einem soliden Niveau geblieben sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 184.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Für die Arbeitslosenquote wird ein stabiler Wert von 4,4 Prozent prognostiziert und für die Stundenlöhne ein Zuwachs von 0,2 Prozent. Im April hatte sich der Stellenaufbau stärker als erwartet vom witterungsbedingten Rückschlag im März erholt. Es waren 211.000 zusätzliche Stellen entstanden, und die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent gefallen. So niedrig war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Mai 2007. Volkswirte erwarten, dass der robuste Stellenaufbau im Mai angehalten hat, wollen aber einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote nicht ausschließen. Das liegt vor allem daran, dass sich wegen der guten Arbeitsmarktlage wieder mehr bisher Entmutigte auf die Jobsuche machen könnten, was die Quote für sich genommen erhöhen würde.

TAGESTHEMA II

Die USA wollen aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz aussteigen. Dies gab Präsident Donald Trump bekannt. Das Abkommen vom Dezember 2015 behandle sein Land "sehr unfair", sagte er. Es führe zu Jobverlusten in den USA und Einbußen in der Lebensqualität. Trump kündigte an, seine Regierung wolle in neue internationale Verhandlungen über ein Klimaschutz-Abkommen einsteigen, um einen "fairen" Deal für die Vereinigten Staaten zu erreichen. Mit sofortiger Wirkung werde seine Regierung die Umsetzung von Maßnahmen einstellen, die der Erfüllung der Vorgaben aus dem Pariser Abkommen dienten. Die Staats- und Regierungsschefs Deutschlands, Italiens und Frankreichs bekräftigten "mit größtem Nachdruck" ihre Verpflichtung, das Übereinkommen von Paris rasch in die Tat umzusetzen. Als Reaktion auf die Entscheidung zieht sich Tesla-Chef Elon Musk aus den Beratergremien der US-Regierung zurück.

Die Pariser Vereinbarung gilt als Meilenstein im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Ausstieg aus dem Abkommen ist allerdings ein langwieriger Prozess. Ihren Austritt erklären können die USA erst frühestens drei Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung, dies ist im November 2019. Wirksam wird der Austritt dann erst ein Jahr danach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

10:00 DE/Rocket Internet SE, HV, Berlin

10:00 DE/Deutsche Wohnen AG, HV, Frankfurt

11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck

DIVIDENDENABSCHLAG

Bechtle 1,50 EUR Fielmann 1,80 EUR Freenet 1,60 EUR Nemetschek 0,65 EUR Salzgitter 0,30 EUR Wüstenrot & Württemb. 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Mai Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +184.000 gg Vm zuvor: +211.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,27% gg Vm 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -46,20 Mrd USD zuvor: -43,71 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,10 0,23% Nikkei-225 20.207,62 1,75% Schanghai-Composite 3.091,08 -0,37% DAX 12.664,92 +0,40% DAX-Future 12.694,50 +0,47% XDAX 12.697,54 +0,47% MDAX 25.464,06 +1,34% TecDAX 2.313,17 +1,04% EuroStoxx50 3.567,02 +0,35% Stoxx50 3.224,53 +0,16% Dow-Jones 21.144,18 +0,65% S&P-500-Index 2.430,06 +0,76% Nasdaq-Comp. 6.246,83 +0,78% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,26 +11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit guten Vorgaben aus den USA und Asien werden die Börsen im Plus erwartet. S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten neue Rekordstände und in Tokio kletterte der Nikkei über die Marke von 20.000 Punkten - erstmals seit 18 Monaten. "Nach einem freundlichen Start rechne ich mit einer Stagnation vor den Payrolls", so ein Marktteilnehmer. Die Erwartungen an den US-Arbeitsmarktbericht seien nach den überzeugenden ADP-Daten nochmals gestiegen. Am Nachmittag dürfte dann der Handel mit Blick auf das lange Pfingstwochenende langsam ausdünnen.

Rückblick: Etwas fester - Für Schwung sorgte ein überzeugender ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die Musik spielte in Deutschland erneut in der zweiten Reihe, wo MDAX, TecDAX und auch der SDAX auf Rekordhochs stiegen. In Mailand ging es 1 Prozent nach oben. Hier wurde die Stimmung von der Nachricht gestützt, dass die Krisenbank Monte dei Paschi von Italiens Regierung gerettet werden darf. Banco Popular brachen dagegen in Madrid um 17,9 Prozent ein. Auslöser war ein Bericht, demzufolge der Bank die Abwicklung droht, sollte sich kein Käufer finden. Banco Popular hat dafür noch bis Ende Juni Zeit. Der Index der europäischen Banken schloss kaum verändert. Akzo Nobel hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG Industries verteidigt. Der US-Rivale zog sein knapp 25 Milliarden Euro schweres Angebot zurückgezogen. Akzo Nobel schlossen 0,7 Prozent im Plus, nachdem die Aktie auf die Nachricht zunächst negativ reagiert hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Linde schlossen 1,8 Prozent höher in Erwartung einer Zustimmung im Aufsichtsrat zur Fusion mit Praxair. Nachbörslich wurde dies auch bestätigt. Um Eon und die Tochter Uniper kursierte weiter die Spekulation, Fortum habe Interesse an Uniper ne an dem konventionellen Energieerzeuger Interesse haben. Uniper stiegen um weitere 2,1 Prozent. Ein positiver Kommentar der Societe Generale zur Lufthansa ließ deren Aktien um 0,9 Prozent zulegen. Covestro kamen mit der Nachricht unter Druck, dass der Finanzvorstand kurzfristig das Unternehmen verlassen wird. In einem ersten Schreck fiel die Aktie deutlich zurück, schloss aber am Ende 0,6 Prozent fester. Solarworld schossen in den letzten Handelsminuten um rund 50 Prozent nach oben. Hier trieben Spekulationen über einen Investor für das insolvente Unternehmen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,3% auf 12.698 Punkte

Der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien sei am Donnerstag vergleichsweise lebhaft gewesen, berichtete eine Händlerin. Gute Vorgaben der US-Börsen, die neue Rekordstände verbuchten, gaben Auftrieb. Dabei seien Linde mit guten Umsätzen aufgefallen, nachdem der Aufsichtsrat des Konzerns der Fusion mit Praxair zugestimmt hatte. Linde wurden etwa 2 Prozent höher getaxt. Hohe Umsätze hätten Solarworld mit fortgesetzten Spekulationen um einen Investor verzeichnet. Am Abend sei es darauf mit dem Kurs nochmals um über 10 Prozent nach oben gegangen.

USA / WALL STREET

Freundlich - Der überraschend gute ADP-Arbeitsmarktbericht zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft verhalf den US-Börsen zu neuen Rekordständen. Sie weckten Hoffnungen, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag von einer sehr guten Beschäftigungslage zeugen werde, hieß es. Dass die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM ebenso enttäuschten wie die Bauausgaben, fiel nicht ins Gewicht. Auch nachdem US-Präsident Trump den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen offiziell verkündet hatte, was weithin bereits erwartet worden war, verteidigten die Kurse ihre Gewinne. Unter den Einzelwerten fielen Hewlett Packard Enterprises um 6,9 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen des Unternehmens enttäuscht hatten. Palo Alto (+17,2 Prozent) hatte dagegen die Erwartungen übertroffen. PPG Industries legten um 2,6 Prozent zu nach der endgültig gescheiterten Übernahme von Akzo Nobel. Praxair reagierten mit einem Plus von 1,4 Prozent auf die Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats zur Fusion der beiden Konzerne.

Am Anleihemarkt holten die Kurse anfängliche Verluste nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes auf und zeigten sich letztlich kaum verändert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.12 Uhr EUR/USD 1,1217 +0,0% 1,1214 1,1215 EUR/JPY 125,25 +0,3% 124,89 124,82 EUR/CHF 1,0892 -0,0% 1,0893 1,0888 GBP/EUR 1,1478 -0,0% 1,1491 1,1496 USD/JPY 111,67 +0,3% 111,36 111,30 GBP/USD 1,2875 -0,1% 1,2885 1,2894

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Der Euro gab im Tagesverlauf etwas nach und tendierte im US-Handel dann seitwärts über der Marke von 1,12 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1210 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,93 48,36 -0,9% -0,43 -15,6% Brent/ICE 50,31 50,63 -0,6% -0,32 -14,4%

Die Ölpreise profitierten nur kurz von überraschend deutlich gesunkenen US-Rohölvorräten. Im späten Geschäft bröckelten die Gewinne ab. Der Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen wird laut Beobachtern am Ölmarkt zwar positiv gesehen, doch gebe es keine klaren Vorstellungen davon, wann dieser Schritt tatsächlich vollzogen werde. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte zum Settlement nur noch um 8 Cent auf 48,36 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,36 1.265,95 -0,4% -5,60 +9,5% Silber (Spot) 17,18 17,30 -0,7% -0,12 +7,9% Platin (Spot) 929,95 931,50 -0,2% -1,55 +2,9% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,5% -0,01 +2,3%

Der Goldpreis verzeichnete leichte Abgaben. Zum Settlement notierte die Feinunze bei 1.270,10 Dollar und somit 0,4 Prozent niedriger als am Mittwoch. Im nachfolgenden elektronischen Handel gab der Goldpreis nochmals um 2 Dollar nach. Kurz vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts habe Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Dieser könnte ein letzter Fingerzeig für die US-Notenbank in Bezug auf die nächste Zinserhöhung sein, so ein Beobachter. Ganz überwiegend wird an den Finanzmärkten im Juni die nächste US-Zinserhöhung erwartet.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

POLITIK USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist im Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Trump hatte Ende Januar, nur zehn Tage nach seinem Amtsantritt, ein erstes Dekret mit pauschalen Einreisestopps unterzeichnet. Nachdem dieser erste Einreise-Erlass von Richtern außer Kraft gesetzt worden war, schob der Präsident dann die jetzige, leicht abgemilderte Neufassung nach, mit der er bislang aber ebenfalls vor Gericht scheiterte.

POLITIK ITALIEN

Der italienische Außenminister Angelino Alfano hat die Koalition mit der regierenden Demokratischen Partei (PD) aufgekündigt. Alfano versicherte zugleich, dass er die Regierung des demokratischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni von außen unterstützen werde. Der Bruch erfolgte vor dem Hintergrund einer Einigung der großen italienischen Parteien auf eine vorgezogene Parlamentswahl im Herbst unter einem neuen Verhältniswahlrecht mit einer Fünf-Prozent-Klausel.

AUTOMOBILABSATZ

Die großen Autobauer haben für mau folgende US-Absatzzahlen berichtet:

Mai 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 30.014 28.779 +4,3% AUDI 19.197 18.728 +2,5% BMW 29.878 33.612 -11,1% MERCEDES 30.290 32.567 -7,0% PORSCHE 4.805 4.578 +5% FORD 241.126 235.997 +2,2% GENERAL MOTORS 237.364 k.A. -1,3% FIAT CHRYSLER 193.040 194.720 -1% TOYOTA 218.248 219.339 -0,5% HONDA 148.414 147.108 +0,9% NISSAN 137.471 k.A. +3%

BANKEN USA - CITIGROUP

Nach den US-Großbanken JP Morgan und Bank of America hat auch Citigroup-Chef Michael Corbat schwächere Handelsgeschäfte im zweiten Quartal andeutet. Seine Bank "liege genau im Rahmen dessen, was die anderen gesagt haben", sagte Corbat auf der gleichen Branchenkonferenz.

LINDE

ist bei seinem Fusionsvorhaben mit dem US-Wettbewerber Praxair einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Der Aufsichtsrat hat dem Vorhaben grünes Licht gegeben. Die Fusion ist damit aber noch nicht in trockenen Tüchern. Bedingung der Fusion ist unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung von Praxair und die Annahme des Umtauschangebots der Holding-Gesellschaft für voraussichtlich mindestens 75 Prozent der Aktien von Linde.

VOLKSWAGEN

Die VW-Tochter Audi reagiert auf neue Abgasmanipulationsvorwürfe und ruft 24.000 Fahrzeuge zurück. Mit dem Kraftfahrtbundesamt sei ein Rückruf "mit aktiver Kundenansprache" vereinbart worden, teilte Audi mit. Das Unternehmen reagiert damit auf Vorwürfe von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Bei den betroffenen Fahrzeugen sei eine verbotene Software zur Manipulation der Abgaswerte eingesetzt worden. Audi teilte mit, betroffen seien Fahrzeuge der Modellreihen A7 und A8 mit V6- und V8-Motoren nach Abgasnorm EU5 der Modelljahre 2010 bis 2013. Von den 24.000 Autos seien 14.000 in Deutschland zugelassen. Die Auffälligkeiten hat Audi nach eigenen Angaben selbst entdeckt und dem Kraftfahrtbundesamt angezeigt.

BOSCH

will das für den jüngsten Produktionsausfall beim Autohersteller BMW verantwortliche italienische Subunternehmen Albertini Cesare übernehmen. Das Unternehmen stellt mit derzeit mehr als 400 Mitarbeiter an zwei Standorten in Norditalien Aluminiumguss her und produziert Gussgehäuse hauptsächlich für die Automobilindustrie.

TELECOM ITALIA

hat den Chef des französischen Medienkonzerns Vivendi, Arnaud De Puyfontaine, zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt. Damit verstärkt das französische Konglomerat seine Kontrolle bei den Italienern.

