Die Privatbank Berenberg hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 9,00 Euro angehoben. Angesichts eines sich verbessernden Chance-Risiko-Profils könnten sich die Aktien des Versorgers im Vergleich zur Branche überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Lawson Steele in einer Studie vom Freitag. So seien etwa die Kernkraftrisiken gesunken. Der Experte rechnet in den kommenden Jahren mit deinem deutlichen Anstieg der Ausschüttungen an die Aktionäre./mis/zb

AFA0003 2017-06-02/08:16

ISIN: DE000ENAG999