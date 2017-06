Eine Analyse des Webauftritts österreichischer börsenotierter Unternehmen durch die FH St. Pölten. Die IR-Website hat als Informationsquelle für Investoren und Analysten in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. In einer Studie des IRClub und des DVFA aus dem Jahr 2015 wurden Analysten und Investoren befragt, welche Informationsquellen für sie relevant sind, und welche Quellen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Es zeigt sich, dass auch in der Finanzkommunikation bzw. der IR traditionelle Printmedien den Onlinemedien Platz machen müssen. Rund 60% der befragten Investoren und Analysten gaben an, dass die IR-Website eine wichtige Quelle ist, aber nur 16% räumten klassischen Fachmedien in Printformat Bedeutung ein. Unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...