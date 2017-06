flatex Morning-news Silber

Wenig spannend ist zurzeit, was sich an den Rohstoffmärkten tut. Über den Ölpreis, bei dem die Chancen kurzfristig wohl eher auf der Shortseite zu finden sind, habe ich zuletzt ja ausführlich berichtet. Nicht für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben entscheiden kann sich zurzeit auch der Goldpreis. Schauen wir uns daher heute mal den kleinen Bruder Silber näher an. Auffällig ist dabei, dass Silber sich gegenüber Gold zuletzt deutlich schwächer zeigte.

Dies ist umso verwunderlicher, da Gold eine reine Versicherung darstellt, Silber aber eben nicht nur Edel- sondern auch Industriemetall ist und die Aktienmärkte ja eine positive Konjunkturentwicklung spielen. Wer liegt hier falsch? Abwarten. Unterstützt jedenfalls wird der Silberpreis an der runden 17,00 US-Dollar Marke, der entscheidende Widerstand nach oben liegt bei 18,50 US-Dollar.

