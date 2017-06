FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rally der Aktien von SMA Solar hat am Freitag durch die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump einen Dämpfer erhalten. Nach fast 14 Prozent Plus in zwei Tagen rutschten die Papiere des Zulieferers für die Solarindustrie am Freitag vorbörslich bei Tradegate um 1,7 Prozent ab.

Am Vorabend hatten die USA ihren Rückzug aus dem historischen Klimaabkommen von Paris bekannt gegeben. Der Ausstieg der Vereinigten Staaten - weltweit nach China zweitgrößter Produzent von Treibhausgasen - ist ein massiver Schlag gegen das internationale Regelwerk.

Aktien des Windenergiespezialisten Nordex zeigten sich zunächst kaum bewegt./ag/fbr

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0DJ6J9 DE000A0D6554

AXC0059 2017-06-02/08:41