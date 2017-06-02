sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.06.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 573 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,73 Euro		0,00
0,00 %
WKN: A1C0DA ISIN: AU000000QUB5 Ticker-Symbol: 1K1 
Aktie:
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
QUBE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
QUBE HOLDINGS LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,722
1,799
09:20
1,718
1,794
08:04
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
QUBE HOLDINGS LIMITED
QUBE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
QUBE HOLDINGS LIMITED1,730,00 %