Zug - Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern - Wirtschaft feiert diesen Sommer seinen 20. Geburtstag. Es ist heute das schweizweit grösste Fachhochschulinstitut im Finanzbereich. Entstanden ist es 1997 aus einer kantonalen Initiative, um den Handels- und Finanzplatz Zug weiter zu stärken. Bis heute haben sich am IFZ über 25'000 Personen aus- und weitergebildet.

Von der Grossbank über die Pensionskasse bis hin zum KMU: Sie alle profitieren seit 20 Jahren von Finanzexpertinnen und Finanzexperten, die am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern ausgebildet werden. Das IFZ wurde 1997 auf Initiative der Zuger Wirtschaftskammer und der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug gegründet. Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft wollten ein Hochschulinstitut schaffen, um den Handels- und Finanzplatz Zug weiter zu stärken.

Hohe Leistungsfähigkeit in allen Bereichen

Heute ist das IFZ im Bereich der Finanzweiterbildung das mit Abstand grösste Kompetenzzentrum unter den Fachhochschulen in der Schweiz. Es beschäftigt 90 Mitarbeitende und bildet jährlich über 3'000 Personen in Lehrgängen, Seminaren und Konferenzen weiter. Ein Drittel aller Bachelor- und Masterstudierenden des Departements Wirtschaft der Hochschule Luzern besuchen vom IFZ betreute Studienrichtungen und Masterprogramme in den Fachbereichen Finance & Banking, Controlling & Accounting und Immobilien. In den Leistungsaufträgen Weiterbildung, Dienstleistungen und ...

