Der Umbau des amerikanischen Einzelhandels wird ein äußerst spannendes Geduldsspiel. Zurzeit überwiegen die Mittelabflüsse, indem die Verkäufe nur mühsam über neue Investments aufgefangen werden. Solange dieser Überhang besteht, gibt es keinen Grund, in Position zu gehen. Macys wählen wir als Pilotprojekt. Ähnlich wie auch in Deutschland entfällt künftig rund ein Drittel des Handelsgeschäftes auf das Internet. Dem muss sich mehr oder weniger jede große Adresse anpassen und das Geschäftsmodell darauf umstellen. Es wird eine der spannendsten Struktur- bzw. Sanierungsfälle im amerikanischen Einzelhandel, den es in den vergangenen Jahrzehnten gab. In etwa vergleichbar ist dies mit der Situation von Kaufhof und Karstadt, die den größeren Teil dieses Umbaus wohl schon absolviert haben.Keine Eile bitte, aber eine sorgfältige Beobachtung istvonnöten. Ob der Lebensmittelhandel davon ebenfallsberührt wird, ist zurzeit offen bzw. noch umstritten. Entscheidend könnte jedoch werden, ob Amazon eswagt, in diesem Markt großflächig aktiv zu werden.br/>

