Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6) lädt seine Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung nach Frankfurt am Main. Der im MDAX gelistete Konzern will die Dividende um 37 Prozent auf 0,74 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,54 Euro) anheben. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 35,38 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,09 Prozent. Der FFO I (Funds from Operations, operatives Ergebnis ...

