An den Währungsmärkten herrscht im Großen und Ganzen momentan gespannte Ruhe. Der Euro handelt zur Überraschung vieler Marktbeobachter weiterhin recht deutlich über den zu Jahresanfang erzielten Tiefstkursen. Auch das Britische Pfund wird aktuell deutlich teurer umgesetzt, als es viele Analysten zu Jahresbeginn erwartet hatten. Spannung wird nächste Woche aufkommen: Am 8. Juni dürfen die Bürger Großbritanniens an die Wahlurnen treten, um das Unterhaus neu zu wählen. Was dies für den Kurs des Pfundes bedeuten könnte und wie interessierte Anleger an möglichen Kursveränderungen nach der Wahl partizipieren können, dies alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.