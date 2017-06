Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000A0Z2ZZ5, Wertpapier-Name: FREENET AG NA O.N. , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:





Datum Zeit Volumen Preis

02.06.2017 08:34:10 300 3,22

02.06.2017 08:34:30 400 3,22

02.06.2017 08:34:59 200 3,22

02.06.2017 08:35:15 100 3,238

02.06.2017 08:36:16 4.010 3,256



Fair Value lt. Antragsteller: 30,25 EUR