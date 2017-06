The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XEUB EU000A1G0DR4 EFSF 03.05.2027 0,75% AGEN BON EUR Y

CT EF8V XEUB EU000A1G0DS2 EFSF 04.05.2047 1,761% AGEN BON EUR Y

CT EF8W XEUB EU000A1G0DT0 EFSF 24.05.2033 1,25% AGEN BON EUR Y

CT RL45 XEUB XS1622193248 COOPERATIEVE RABOBAN 31.05.202 CORP BON EUR Y

CT RL4A XEUB XS1622193321 COOPERATIEVE RABOBAN 31.05.203 CORP BON EUR Y

CT 5RFE XEUB FR0124257348 BTF 24.05.2018 EGOV BON EUR Y

CT DMCF XEUB FR0013255858 CAFFIL 11.05.2024 0,375% FCOV BON EUR Y

CT DMCG XEUB FR0013255866 CAFFIL 11.05.2032 1,25% FCOV BON EUR Y

CT XEUB DE000HV2AMT6 HVP 04.05.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000NRW0KE7 LAND NRW 16.05.2047 1,65% JUMB BON EUR Y