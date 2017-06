FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SKO XFRA US8119041015 SEACOR HOLDINGS DL-,01

PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5

LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4

GAC XFRA CA3808001026 GOLDEN ARROW RES

IMO XFRA AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH.

XFRA FR0010655597 BNP P.E.L.CAR.100 CLASSEO

FZV XFRA BMG0403V1072 APAC RES LTD HD-,10

E5E XFRA SE0006509949 ELTEL AB