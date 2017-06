"Müssen wir nicht viel mehr in die Köpfe investieren als ins Material, Frau von der Leyen?", so oder ähnlich bereitete die eine Stichwortgeberin der anderen den Weg. "Müssen wir nicht genauer schauen, wer uns da verteidigen soll?" Und dabei fiel dann der Name Oberleutnant Franco A. Das kam so völlig aus der hohlen Hand - vorher ging es darum, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...