US-Automarkt mit ersten Bremsspuren

Der US-Automarkt zeigt weitere Zeichen von Schwäche, nachdem er in den Vorjahren meist gewachsen war. Vor allem Marktführer General Motors konnte im Mai nicht mehr an die Vorjahreswerte anknüpfen. Schlimmer noch: Die so wichtigen Verkaufszahlen der margenträchtigen Pickups gingen erneut teils zurück. Die deutschen Hersteller schlugen sich aber noch recht passabel. Insgesamt konnte der Markt ersten Schätzungen zufolge sein Niveau nur halten, und das gelang auch nur, weil der Mai dieses Jahr einen Verkaufstag mehr hatte als 2016.

Baseler Ausschuss beharrt auf Output Floor von 75 Prozent - Zeitung

Die Chancen Deutschlands, bei der Neufassung der Kapitalregeln für Banken seine Vorstellungen durchzusetzen, sinken. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hält ungeachtet des Widerstands unter anderem aus der Bundesrepublik am Vorschlag einer 75-prozentigen Angleichung der Methoden zur Berechnung des Eigenkapitalbedarfs von Banken fest (Output Floor). Dies gehe aus einem vertraulichen Schreiben von Stefan Ingves, Chairman des Gremiums, an dessen Verwaltungsrat mit Datum vom 19. Mai hervor, wie die Börsen-Zeitung schreibt.

Massive Kritik an Trumps Ausstieg aus Pariser Abkommen zum Klimaschutz

Einer gegen fast 200 Länder: Mit dem angekündigten Ausstieg seines Landes aus dem historischen Pariser Abkommen hat US-Präsident Donald Trump der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel einen schweren Schlag versetzt. Er werde ab sofort die "schlechte" Vereinbarung von 195 Staaten nicht mehr umsetzen, sagte Trump. Sie gehe einseitig zu Lasten seines Landes und verursache dort den Verlust von Jobs. Weltweit erntete der US-Präsident massive Kritik mit seinem Vorgehen.

Berlin, Paris und Rom kritisieren gemeinsam US-Klima-Entscheidung

In einer gemeinsamen Erklärung haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Italiens den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen kritisiert. Sie nähmen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump "mit Bedauern zur Kenntnis", hieß es in der in Berlin verbreiteten Erklärung. Die Staats- und Regierungsschefs bekräftigten "mit größtem Nachdruck" ihre Verpflichtung, das Übereinkommen von Paris rasch in die Tat umzusetzen.

Merkel bedauert Ausstieg der USA aus Pariser Klimaabkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich enttäuscht über den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz gezeigt. "Ich bedaure die Entscheidung des US-Präsidenten", erklärte die Kanzlerin im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie wünsche sich "weiter alle Kraft für globale Klimapolitik, die unsere Erde bewahrt".

Trump-Regierung zieht im Streit um Einreiseverbot vor Oberstes Gericht

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist im Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Das Justizministerium habe das Oberste Gericht gebeten, sich mit diesem "wichtigen Fall zu befassen", teilte Ministeriumssprecherin Sarah Isgur Flores in Washington mit. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Richter das Recht des Präsidenten anerkennen werden, sein Land "vor Terrorismus" zu schützen.

Von Trump gefeuerter FBI-Chef sagt nächste Woche öffentlich aus

Der von US-Präsident Donald Trump entlassene frühere FBI-Chef James Comey wird am Donnerstag kommender Woche im Kongress zur Russland-Affäre aussagen. Comey wird vom Geheimdienstausschuss des Senats in öffentlicher Sitzung angehört, wie das Gremium in Washington mitteilte.

Italiens Außenminister kündigt Koalition mit regierenden Demokraten auf

Der italienische Außenminister Angelino Alfano hat die Koalition mit der regierenden Demokratischen Partei (PD) aufgekündigt. Nach einem Treffen mit der Führung seiner Splitterpartei Alternativa popolare sagte Alfano vor der Presse: "Ich erachte unsere Zusammenarbeit mit der Demokratischen Partei für beendet." Er versicherte zugleich, dass er die Regierung des demokratischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni von außen unterstützen werde.

Bundestag ändert Regelung zum Alterspräsidenten

Der Bundestag hat die Neuregelung für seinen Alterspräsidenten beschlossen. Die von den Abgeordneten in der Nacht zum Freitag angenommene Neufassung der Geschäftsordnung sieht vor, dass die erste Sitzung nach der Wahl künftig nicht mehr vom ältesten Abgeordneten eröffnet werden soll, sondern von jenem, der dem Bundestag am längsten angehört. Hintergrund der Änderung ist der erwartete Einzug der AfD in den Bundestag.

Gesetz gegen Beleidigung von Staatsoberhäuptern wird bald Vergangenheit sein

Das umstrittene Gesetz zur Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter wird bald der Vergangenheit angehören: Der Bundestag beschloss in der Nacht zum Freitag die Abschaffung des Strafrechtsparagrafen 103 zum 1. Januar 2018. Dieser war wegen des Falls des TV-Moderators Jan Böhmermann in die Schlagzeilen geraten.

Venezuelas Präsident kündigt Referendum über neue Verfassung an

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro will sein Volk per Referendum über eine neue Verfassung abstimmen lassen. "Es wird ein Referendum über die neue Verfassung geben, damit es das Volk ist, welches sagt, ob es damit einverstanden ist oder nicht", sagte Maduro bei einer Kabinettssitzung im Präsidentenpalast in Caracas. "Einige, immer dieselben, rufen zu einem Nein auf", sagte Maduro. "Wir werden sie besiegen."

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,1% (vorläufig: +0,9%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +2,9% (vorläufig: +2,7%) gg Vorjahr

Indonesien Verbraucherpreise Mai +4,33% gg Vj (PROG: +4,32%)

Indonesien Verbraucherpreise Mai +0,39% gg Vm (PROG: +0,30%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Mai +3,2% gg Vorjahr (Apr: +3,28%)

Brasilien Handelsbilanz Mai Überschuss 7,66 Mrd USD (Apr: Überschuss 6,97 Mrd USD)

