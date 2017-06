BERLIN (Dow Jones)--Nach der Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch die US-Regierung hat die deutsche Industrie mit Kritik reagiert und gleichzeitig zur Besonnenheit gemahnt. "Die Entscheidung des US-Präsidenten, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, ist ein schwerer Rückschlag für die internationale Politik", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Freitag in Berlin. Der isolationistische Kurs von Donald Trump in der Klimapolitik wende sich "gegen die Investitionsstrategien vieler Unternehmen in den USA selbst und weltweit, die das Paris-Abkommen unterstützen."

Kempf mahnte gleichzeitig, die europäische Politik müsse nun besonnen und vernünftig reagieren. "Europa und ganz besonders Deutschland haben sehr ehrgeizige Klimaziele. Zu denen steht die deutsche Industrie auch in Zukunft", sagte er. Falsch wäre es, nun die eigenen Reduktionsziele weiter zu verschärfen.

Kempf lenkte den Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg. Fehlende Verlässlichkeit und mangelnde Berechenbarkeit seien Gift für weltweit erforderliche Lösungen. "Jetzt müssen die G20-Staaten, die weiterhin zur Pariser Vereinbarung stehen, umso enger zusammenarbeiten", forderte der BDI-Präsident.

