Der auf Explosionsschutz fokussierte R. Stahl Konzern (ISIN: DE000A1PHBB5) will eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Neuenstein ab. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,60 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 31,10 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,93 Prozent. Der zum Jahresende 2016 schwache Auftragsbestand ...

