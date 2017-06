Bern - Der Schweizer Automobilmarkt hat einen starken Mai verbucht. Mit einem Plus von 8,8% zum Vorjahresmonat auf 28'411 Neuzulassungen wurde der höchste Mai-Wert seit fünf Jahren verbucht. Damit steht auch für das laufende Jahr ein Plus zu Buche, wie der Verband Auto-Schweiz am Freitag mitteilt. Von Januar bis Mai kamen 126'995 neue Personenwagen auf die Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, 0,2% mehr als vor einem Jahr.

