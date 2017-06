PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys macht Fortschritte auf dem Weg zur Zulassung seines Antikörpers MOR208. Wie das TecDax-Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es mit der Aufnahme von Patienten mit aggressivem Blutkrebs (DLBCL) für eine Phase-3-Studie begonnen. Dabei soll die Wirksamkeit des Mittels in Kombination mit dem Chemotherapeutikum Bendamustin getestet werden. Es handelt sich hierbei um die erste Zulassungsstudie mit einem Antikörper aus Morphosys firmeneigener Pipeline, so das Unternehmen. Mit der Behandlung der ersten Patienten wird zugleich eine Meilensteinzahlung an den Partner Xencor in nicht genannter Höhe fällig. Die Morphosys-Aktie legte im frühen Handel um 0,9 Prozent zu./hoskate/she/stb

