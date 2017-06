Der designierte Chef des Industriegasekonzerns bekennt sich vor der Fusion mit Praxair zur Anlagesparte von Linde. Den Kartellauflagen im Zuge der Fusion blickt Steve Angel gelassen entgegen.

Der künftige Linde-Chef Steve Angel erwartet Kartellauflagen durch die Fusion von Linde und Praxair vor allem in Amerika. Nach der Unterzeichnung des Fusionsvertrages sagte der jetzige Praxair-Chef Angel am Freitag in München, die USA seien ganz klar der größte Markt des neuen Konzerns. Er wolle aber so wenig Geschäft ...

