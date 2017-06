Frankfurt am Main (ots) - Finatem, eine führende, unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand, veräußert die Techno-Physik Engineering GmbH mit Sitz in Essen, sowie deren Tochterunternehmen Mineralka d.o.o. und Hoffmann Wärmedämmtechnik GmbH an die Leonhard Moll AG, München. Die Techno-Physik-Gruppe ist einer der weltweit führenden Systemanbieter von hochwertigen Dämm- und Brandschutzprodukten für industrielle Anwendungen, den Schiffsbau und die Bauindustrie. Vor allem im Bereich vermikulitbasierter Produkte ist die Gruppe der weltweit größte Anbieter.



Die Unternehmensgruppe wurde 2010 durch Finatem und die Geschäftsführer der Techno-Physik-Gruppe Uwe Balshüsemann und Jörg Becker, im Rahmen eines Management-Buy-Out von der E.G.O. Blanc und Fischer-Gruppe, übernommen. Seitdem wurde die Techno-Physik-Gruppe zum weltweit einzigen Vollsortimentanbieter von Dämm- und Brandschutzprodukten auf Basis von Vermikulit ausgebaut. "Die Themen Brandschutz und Wärmedämmung gewinnen weltweit immer weiter an Bedeutung. Vor allem Lösungen, die auf natürlichen Produkten basieren, umweltfreundlich und nicht gesundheitsbelastend sind, werden verstärkt nachgefragt", bemerkt der geschäftsführende Gesellschafter der Techno-Physik-Gruppe Uwe Balshüsemann und fügt hinzu: "In diesem wachsenden Markt sind wir mit unseren Produkten, die primär auf natürlichen Rohstoffen basieren, ideal positioniert."



"Gemeinsam mit dem Management haben wir die Techno-Physik-Gruppe in den letzten Jahren zum Marktführer in dieser Marktnische ausgebaut", bemerkt Eric Jungblut, Partner von Finatem. "2012 haben wir die auf Pressformteile spezialisierte Hoffmann Wärmetechnik GmbH, Werdohl, hinzugekauft. Dies war ein wichtiger Schritt zum vollintegrierten Anbieter."



"Die erfolgreiche Entwicklung der Techno-Physik-Gruppe ist ein weiteres Beispiel für unsere erfolgreiche Investmentstrategie. Wir konzentrieren unsere Investments auf Nischenanbieter mit Alleinstellungsmerkmalen und absolutem Qualitätsanspruch, in wachsenden Märkten", stellt Finatem Gründungspartner Christophe Hemmerle heraus. "Wir freuen uns, in Leonhard Moll einen Käufer für Techno-Physik gefunden zu haben, der mit seiner hervorragenden Reputation und seiner langfristigen Strategie mit industriellen Beteiligungen im Bauzulieferbereich den Expansionskurs der letzten Jahre weiter fortsetzen wird", bemerkt Investmentmanager Felix Rieder.



Über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.



Unternehmensprofil Finatem:



Als unabhängige partnergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt investiert Finatem über Mehrheitsbeteiligungen in Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten bzw. Know-how insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus liegt dabei auf mittelständischen Unternehmen aus traditionellen Branchen mit einem Umsatzvolumen zwischen EUR 25 Mio. und EUR 125 Mio. und einem klaren Wachstumspotenzial. Mit der vorhandenen umfangreichen nationalen und internationalen Erfahrung im Private-Equity und in der Industrie ist Finatem ein zuverlässiger Partner seiner Portfoliounternehmen und unterstützt diese in den Herausforderungen der Marktglobalisierung.



OTS: Finatem Beteiligungsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105960 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105960.rss2



Pressekontakt: Finatem Beteiligungsgesellschaft Christophe Hemmerle Eric Jungblut



Feldbergstraße 35 60323 Frankfurt am Main Tel: 069 50 956 4-0 Fax: 069 50 956 4-30 info@finatem.de www.finatem.de