FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fraport wegen gestiegener Gewinnerwartungen von 53 auf 70 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Andy Chu allerdings auf "Hold". Das neue Ziel liegt etwas unter dem aktuellen Kursniveau. Der Experte begründete seine gestiegenen Gewinnschätzungen in einer Studie vom Freitag mit höheren Annahmen in puncto Fluggebühren und Passagierzahlen in Frankfurt./mis/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005773303

AXC0082 2017-06-02/10:11