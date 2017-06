Düsseldorf - In der russischen Volkswirtschaft verlangsamt sich der Inflationsanstieg und voraussichtlich hat sich die Teuerung im Mai auf 4% gg. Vj. abgeschwächt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das sei das Niveau des von der Zentralbank der Russischen Föderation angestrebten Inflationsziels. Im Juni würden die Analysten sogar mit Preissteigerungen von weniger als 4% rechnen. Eine überschaubare Abwertung des Rubels im weiteren Jahresverlauf sowie die künftigen Ausgaben für Lebensmittel würden aber voraussichtlich das Ende des gegenwärtigen disinflationären Trends einläuten. Per Ende des laufenden Jahres würden die Analysten wieder eine Inflation um 4% erwarten, Mitte 2018 von 4,3%.

