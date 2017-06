Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 02.06.2017 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,40. Zusammenfassung: ABO Invest hat am 22. Mai ihren Jahresbericht für 2016 veröffentlicht. Das schwache Windjahr hat Umsatz und Ergebnis wie erwartet beeinträchtigt. Trotz des um 5% J/J rückläufigen Umsatzes hat das Unternehmen das Vorsteuerergebnis dank deutlich geringerer Zinsaufwendungen um EUR1,0 Mio. auf EUR-2,3 Mio. verbessert. Für 2017 prognostiziert ABO Invest für das Bestandsportfolio ein Vorsteuerergebnis von EUR1,5 Mio. - durchschnittliche Windverhältnisse vorausgesetzt. Wir haben unsere Schätzungen leicht angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.40 price target. Abstract: On 22 May, ABO Invest published its 2016 Annual Report. As expected, weak wind conditions burdened revenues and earnings. Although sales declined 5% y/y, the company improved EBT by EUR1.0m to EUR-2.3m thanks to significantly lower interest expenses. For 2017, ABO Invest expects EBT of EUR1.5m for the existing portfolio-under the assumption of average wind conditions. We have slightly adjusted our estimates. An updated DCF model still yields a price target of EUR2.40. We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15271.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

