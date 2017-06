Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit festeren Notierungen auf breiter Front in den letzten Handelstag vor dem langen Pfingstwochenende gestartet. Für Schwung sorgen positive Vorgaben von der Wall Street, wo die Kurse nach dem gestrigen Handelsschluss in Europa noch weiter anzogen und im marktbreiten S&P 500 als auch in den technologielastigen Nasdaq-Indizes für neue Bestmarken sorgten. Der von US-Präsident Donald Trump beschlossene Ausstieg aus dem historischen Klimaabkommen von Paris tut der guten Börsenstimmung keinen Abbruch.

Als Grund für den Optimismus werden im Berufshandel die besser als erwartet ausgefallen Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP vom Vortag genannt. Diese gelten als zuverlässige Indikation für den am heutigen Nachmittag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und deuten darauf hin, dass dieser durchaus positives Überraschungspotenzial besitze, heisst es in einem Marktkommentar.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.30 Uhr 0,57% auf 9'076,73 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,62% auf 1'429,03 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,55% auf 10'324,20. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 27 im Plus, zwei unverändert und einzig SLI-Neuling Lindt&Sprüngli tiefer.

Mit dem schwungvollem Start scheint der Markt die Lethargie der vorangegangenen Handelstage ...

