Zürich - Das von Avaloq und Mimacom erstellte Whitepaper «Successful Digital Banking: Aligning business strategy with technology» (Erfolgreiches digitales Banking: Angleichung der Unternehmensstrategie an die Technologie) untersucht den Digitalisierungseifer und wie das Fehlen einer Strategie das Kundenerlebnis beeinträchtigen kann.

Der Bericht hebt hervor, mit welchem Eifer die Bankenbranche eine Digitalisierung anstrebt. Dabei fühlen sich einige Kunden von der Vielfalt neuer Funktionalitäten überfordert und gleichzeitig realisieren Banken «blindlings» Digitalisierungsprojekte, ohne dabei eine konkrete Strategie zu verfolgen.

Gemäss dem Bericht haben sich Banken beim Markteintritt neuer digitaler Anbieter erst unbeeindruckt gezeigt. Erst als Apple und Google den Finanzmarkt eroberten, wurde dieser Digitalisierungseifer ausgelöst.

Kunden bevorzugen mehrkanaligen Ansatz

Obschon der Bericht die Digitalisierung als oberstes Ziel der Banken anerkennt, zeigten die Ergebnisse, dass viele Funktionalitäten im digitalen Banking weder von den Kunden akzeptiert werden, noch einen signifikanten Mehrwert für die Banken bringen. Beispielsweise wurde im Rahmen der von Mimacom durchgeführten Studie «Digital Banking Features» (Digitale Funktionalitäten im Banking) immer wieder ersichtlich, dass Schweizer Bankkunden einen mehrkanaligen Ansatz (online und persönlich) bei der Aufnahme von Online-Hypotheken bevorzugten.

Der Bericht beschreibt weiter, dass die Digitalisierung der Branche eine Vermischung der traditionellen Kundenrollen in der Portfolioverwaltung sowie beim Beratungs- und Kundenbeziehungsmanagement nach sich zieht - was wiederum den Bedarf an flexiblen Geschäftsabläufen ausgelöst hat. Zudem kommen neue Dienstleistungsmodelle mit unterschiedlichem Auslagerungs- und Automatisierungsgrad auf.

Weiter rückt eine Studie im Rahmen dieses Berichts die Kundensicht auf Robo-Advisors in den Blickpunkt. Bankkunden hatten die Möglichkeit, verschiedene Anlageziele wie ...

