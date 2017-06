NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Allianz von 199 auf 218 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner rechnet nun mit einem höheren Gewinnwachstum im Lebengeschäft des Versicherers sowie in der Vermögensverwaltung. Bessere Investmentergebnisse dürfte zu mehr Mittelzuflüssen führen, schrieb der Experte in einer Studie vom Freitag. Im Lebengeschäft rechnet er mit einer guten Entwicklung des Neugeschäfts./mis/zb

ISIN DE0008404005

