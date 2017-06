FRANKFURT (dpa-AFX) - Analysten rechnen derzeit nicht damit, dass der Kraftwerksbetreiber Uniper als Ganzes übernommen wird. In dieser Woche waren Spekulationen um einen baldigen Verkauf der restlichen Anteile durch den einstigen Mutterkonzern Eon wieder hochgekocht. An einen Komplettverkauf Unipers an ein anderes Unternehmen glauben jedoch weder die Analysten der Berenberg Bank, noch die von Kepler Chevreux.

Uniper wird derzeit an der Börse mit etwa 6,4 Milliarden Euro bewertet. Zuletzt war dem finnischen Energieunternehmen Fortum in Medienberichten Interesse an einer Übernahme nachgesagt worden. Die Finnen hätten jedoch nicht die Finanzkraft, um den deutschen Konzern als Ganzes zu übernehmen, schrieb Berenberg-Analyst Lawson Steele in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dem Analysten zufolge kann Fortum lediglich 3,5 Milliarden Euro für Zukäufe aufbringen.

Zudem dürfte Fortum nicht an allen Geschäftsaktivitäten von Uniper interessiert sein, da einige Bereiche strategisch nicht zu den Finnen passten. Steele zufolge handelt es sich dabei um Kohle-, Braunkohle und Gas- Kraftwerkskapazitäten von insgesamt 22 Gigawatt. Auch der Rohstoffhandel passe nicht zu Fortums Geschäft. Ein Kauf von Uniper durch Fortum sei daher ohne eine zweite Transkation unwahrscheinlich.

Auch Ingo Becker von Kepler Cheuvreux hält eine Aufteilung Unipers unter mehreren Bietern bei einem Verkauf für das wahrscheinlichste Szenario, nannte dies aber auch hochspekulativ.

Die Spekulationen über einen Verkauf Unipers hatten die Aktien des Kraftwerkskonzerns in den vergangenen Tagen angetrieben. In der Spitze hatte Uniper dabei ein Rekordhoch von 18,30 Euro erreicht. Am Freitagvormittag lag das Papier bei 17,855 Euro. Die Aktie war im vergangenen September mit rund 10 Euro an der Börse gestartet.

Berenberg hat Uniper vor diesem Hintergrund von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 21,00 Euro angehoben. Neben den Übernahmespekulationen verwies Analyst Steele darauf, dass der Versorger seine Dividende je Aktie in den kommenden Jahren angesichts geringerer Gewinnrisiken und besserer Bilanzkennziffern verdreifachen könnte.

Dagegen senkte Kepler Cheuvreux die Aktie von "Hold" auf "Reduce" mit Ziel 15 Euro. Analyst Becker erwartet einen steigenden Druck auf die konventionelle Stromerzeugung in Europa.

Eon hatte im vergangenen Jahr die Mehrheit von Uniper an die Börse gebracht und hält noch 46,65 Prozent an dem Unternehmen. Das Management hatte dabei wiederholt erklärt, sich ab 2018 auch von den restlichen Anteilen trennen zu wollen. Vorher würde es sich aus steuerlichen Gründen nicht lohnen. Dabei ist noch offen, ob weitere Aktien platziert werden sollen, oder es zu einem Verkauf kommt./nas/das/fbr

ISIN DE000ENAG999 DE000UNSE018

