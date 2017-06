Keine Elektrolumineszenz, was dann? Mit einem tragbaren Gerät analysieren die Forscher des Instituts für Solarenergieforschung ISFH in Hameln Module im Feld auf Mikrorisse. Die neue Methode erlaubt im Gegensatz zur Elektrolumineszenz, nach einem Hagelschlag das Alter der Schädigungen festzustellen.Einen ähnlichen Artikel haben wir bereits im März veröffentlicht. Anlässlich des pv magazine awards veröffentlichen wir eine leicht überarbeitete Version: Die schwarze Haube, die der Mitarbeiter des Instituts für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH) über die Module schiebt, sieht derjenigen tragbarer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...