Brent C.O. taucht unter die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar ab. Der Markt "pfeift" auf die OPEC-Beschlüsse und richtet sich offenkundig neu aus. Das Desaster könnte nun seinen Lauf nehmen… In unseren letzten Kommentaren zu Brent C.O., WTI Oil und auch den Produzentenaktien haben wir auf die prekäre Lage im Ölsektor verwiesen. Der OPEC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...