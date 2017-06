Die Schweizer Großbank UBS hat Ryanair nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Jarrod Castle in seiner Studie vom Freitag nach den Geschäftszahlen es Billigfliegers aber von 16,00 auf 18,85 Euro an. Es sei Zeit für eine Pause, schrieb der Analyst. Er sieht Ryanair aber weiterhin als den besten unter den Kurzstreckenanbietern in Europa. Gründe seine die Kostenführerschaft, die ein weiteres Wachstum ermöglichende Flugzeugflotte, Marktanteilsgewinne und Innovationen./mis/zb

ISIN: IE00BYTBXV33