Mit 28'411 Neuzulassungen hat der Auto-Markt der Schweiz und des

Fürstentums Liechtenstein den stärksten Mai seit fünf Jahren

hingelegt. Der Zugewinn von 8,8 Prozent oder 2'288 Einlösungen im

Vergleich zum Vorjahresmonat sorgt dafür, dass nun auch für das

laufende Jahr ein Plus zu Buche steht. Die Allradquote bleibt mit

46,5 Prozent auf Rekordkurs, der Marktanteil der Alternativ-Antriebe

nähert sich langsam aber sicher der Fünf-Prozent-Marke.



Von Januar bis Mai kamen 126'995 neue Personenwagen auf die

Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, 217 Fahrzeuge

oder 0,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit ist der Markt nach

fünf Monaten wieder ins Plus zurückgekehrt. «Der Mai war ein

insgesamt erfreulicher Monat und gibt unseren Mitgliedern Rückenwind

für den restlichen Jahresverlauf», kommentiert auto-schweiz-Präsident

François Launaz das Ergebnis. Laut gemeinsamer Prognose der Schweizer

Automobil-Importeure sollte in diesem Jahr die psychologisch wichtige

Marke von 300'000 neuen Personenwagen zum siebten Mal in Folge

übertroffen werden können.



Bei den Motorisierungen war der Benziner mit 57,8 Prozent

Markanteil in den ersten fünf Monaten wie gewohnt die beliebteste

Wahl (+1,4 Prozentpunkte). Der Diesel kann sein Rekordniveau aus dem

Vorjahr nicht ganz halten und fällt leicht zurück auf 37,4 Prozent

Marktanteil (-1,8 Prozentpunkte). Die alternativen Antriebe konnten

bis Ende Mai bei den Stückzahlen um 10,8 Prozent zulegen, was sich in

einem wachsenden Marktanteil von 4,8 Prozent äussert (+0,4

Prozentpunkte). Elektroautos mit und ohne Range Extender (+30,3 resp.

+19,3 Prozent) profitieren ebenso von der gesteigerten Nachfrage wie

Hybrid-Fahrzeuge mit Benzin- und Elektromotor als Antrieb (+13,6

Prozent).



