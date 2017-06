US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstagabend den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bekanntgegeben. Die Reaktionen sind geprägt von Unverständnis und Kritik.US-Präsident Donald Trump will auf allen Gebieten amerikanische Interessen an die erste Stelle setzen. Damit begründet er auch den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wie Trump bei der Verkündung seiner Entscheidung am Donnerstagabend mitteilte, wolle man nun sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen. Das Pariser Klimaschutzabkommen haben weltweit alle Länder bis auf Syrien und Nicaragua ...

Den vollständigen Artikel lesen ...