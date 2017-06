FMW-Redaktion

Es ist frustrierend, wenn man als Crash-Guru inhaltlich mit seiner Kritik vielleicht richtig liegt, aber der Crash kommt einfach nicht. Marc Faber wird sich diese Gedanken vielleicht machen, vielleicht auch nicht. Als Crash-Guru ist er seit Jahrzehnten hoch angesehen und bringt regelmäßig scharfe Analysen. In den letzten Monaten warnte er schon vor teuren Aktien, hohen Verschuldungen usw. Aber der Markt ist bis jetzt immer noch nicht zusammengebrochen.

So hat sich Faber erneut aufgerafft, und sagt gegenüber CNBC, dass es derzeit überall eine Blase gebe. Die globalen Schuldenstände als prozentuales Verhältnis zum globalen Bruttosozialprodukt seien momentan 30%-40% höher als im Jahr 2007 (also direkt am Beginn der Finanzkrise). Zum US-Aktienmarkt sagt er derzeit klipp und klar: Wenn der S&P 500 jetzt 20% fallen würde, sei er auf den dann tieferen Niveaus noch nicht einmal bullish für US-Aktien eingestellt.

Jeder (er eingeschlossen) würde derzeit jede Menge Assets (Vermögenswerte) besitzen, und alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...